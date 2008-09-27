Україна та Білорусь погодилися не заважати одна одній при продажу зброї

Україна і Білорусь домовилися про спільний вихід на ринки озброєнь третіх країн, де відсутня конкуренція між ними. Про це повідомив журналістам один з учасників переговорів делегацій двох країн на чолі з першим заступником міністра промислової політики Віталієм Немилостивим і заступником голови Державного військово-промислового комітету Білорусії Олегом Паферовим, які відбулися на авіасалоні "Авиасвіт-21".

"Сторони підбили підсумки співпраці і констатували необхідність її розвитку. При цьому наголошували на відсутності будь-яких перешкод для розширення взаємодії", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. Серед перспективних напрямів він назвав постачання білоруських моніторів на літаки "Ан" і для нових систем українських озброєнь.