У мережі з'явилося відео посольства Китаю в Бішкеку після вибуху

Відео опублікувало на каналі YouTube місцеве видання Zanoza.kz.

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Сьогодні, 30 серпня, в Бішкеку близько 9.40 за місцевим часом (6.40 за Києвом) біля посольства КНР смертник підірвав себе в автомобілі Mitsubishi Delica. За попередньою інформацією, загинув один чоловік, ще три людини отримали поранення.

Також повідомляється, що вибух вже визнано місцевою владою терактом.