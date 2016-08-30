У мережі з'явилося відео посольства Китаю в Бішкеку після вибуху
11:16, 30 серпня 2016Світ
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У мережі з'явилося відео території посольства Китаю в столиці Киргизії Бішкеку після вибуху, який стався сьогодні вранці.
Вибух біля посольства КНР в Киргизії вчинив смертник в машині / tengrinews.kz
Відео опублікувало на каналі YouTube місцеве видання Zanoza.kz.
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Сьогодні, 30 серпня, в Бішкеку близько 9.40 за місцевим часом (6.40 за Києвом) біля посольства КНР смертник підірвав себе в автомобілі Mitsubishi Delica. За попередньою інформацією, загинув один чоловік, ще три людини отримали поранення.
Також повідомляється, що вибух вже визнано місцевою владою терактом.
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