У 2017 році Польща збільшить оборонний бюджет майже до 9 млрд євро

Це на 1,4 млрд злотих (320 млн євро) більше, ніж було закладено у минулорічному бюджеті національної оборони Польщі, передає Польське радіо.

Читайте такожСША можуть розмістити важку техніку в Польщі у найближчі тижні

Згідно з вимогами закону, з 2017 року видатки на оборону повинні складати не менше, ніж 2% ВВП від попереднього року. Запланований бюджет на майбутній рік на цю ціль становить 2,01% передбачених на поточний рік виконання ВВП. Це на 200 млн злотих (46 млн євро) більше, ніж якби оборонні видатки складали рівно 2% ВВП.

Серед іншого, понад 10 млрд злотих (2,3 млрд євро) – або 27,2% оборонного бюджету - передбачено на майнові видатки (закупівлю зброї та техніки, модернізацію, ремонти, будівельні інвестиції); на наукові дослідження та розвиток записано близько 929 млн злотих (216 млн євро).

На зарплатню військовим та співробітникам війська польська влада виділить приблизно 8,8 млрд злотих (2 млрд євро).

На технічну модернізацію збройних сил уряд Польщі передбачив 9,5 млрд злотих (2,2 млрд євро). Згідно із планом модифікації, модернізація буде здійснюватися у протиповітряній обороні, у військово-морському флоті, сфері кібербезпеки, будуть також вдосконалені бронетанкові і механізовані війська, а також буде розвиватися територіальна оборона.

Передбачається також розгляд контрактів на поставку ракетних комплексів середньої дальності, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів, а також підводних човнів і кораблів.