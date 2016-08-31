У США помер головний конструктор літака Boeing-747 Джо Саттер

Про це повідомляє Reuters з посиланням на виконавчого директора компанії Boeing Рея Коннера.

Команда Саттера отримала популярність за випуск літака за 29 місяців з моменту створення концепту.

Саттер працював консультантом компанії і після відходу у відставку в 1986 році у віці 65 років.

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Саттер також працював над 737-ю і 707-ю моделями літака.

«Літак був культовим, таким же як і він сам», — передає Bloomberg слова аерокосмічного аналітика Річарда Абулафии.

Джо Саттер народився 21 березня 1921 року в Сіетлі, США. Працювати в Boeing почав з 1940 року.