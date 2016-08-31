У США помер головний конструктор літака Boeing-747 Джо Саттер
05:05, 31 серпня 2016Світ
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Джо Саттер інженер, керівник команди, яка створила Boeing-747, помер 30 серпня на 95-му році життя.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на виконавчого директора компанії Boeing Рея Коннера.
Команда Саттера отримала популярність за випуск літака за 29 місяців з моменту створення концепту.
Саттер працював консультантом компанії і після відходу у відставку в 1986 році у віці 65 років.
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Прототип 747 вперше представлений публіці 30 вересня 1968 року / wikipedia.org
Саттер також працював над 737-ю і 707-ю моделями літака.
«Літак був культовим, таким же як і він сам», — передає Bloomberg слова аерокосмічного аналітика Річарда Абулафии.
Джо Саттер народився 21 березня 1921 року в Сіетлі, США. Працювати в Boeing почав з 1940 року.
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