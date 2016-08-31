Німеччина прийме закон, який перекриє ісламістам доступ до служби в бундесвері

Для запобігання таких випадків кабінет міністрів Німеччини має намір 31 серпня прийняти закон, згідно якому всі кандидати на проходження військової служби в країні будуть піддаватися ретельній перевірці, передає Deutsche Welle.

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Закон набере чинності 1 липня 2017 року. Зміни торкнуться близько 20 тис. потенційних солдатів бундесверу. Досі рекрути повинні були надавати тільки довідку про благонадійність з поліції і присягати на Основному законі Німеччини.

Крім ісламістів доступ в бундесвер буде закритий і для інших екстремістів, яких зараз в лавах німецької армії, за даними уряду, можуть бути сотні: близько 268 ймовірних праворадикалів, 64 потенційних ісламістів і 6 ймовірних представників крайньо лівих рухів.

За період з 2007 по квітень 2016 року бундесвер ідентифікував в своїх лавах 22 ісламістів. 17 з них були звільнені, інші до моменту викриття вже відслужили. Не менше 29 колишніх солдатів бундесверу до квітня 2016 року виїхали в Сирію і Ірак для участі у військових діях на стороні терористичного угруповання "Ісламська держава".