США вимагають від Німеччини збільшити присутність Бундесверу на східних кордонах НАТО - Spiegel

Про це, як передає Deutsche Welle, сьогодні, 23 квітня, повідомляє німецький тижневик Spiegel з посиланням на внутрішній документ німецького уряду.

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США очікують передусім від Великобританії та Німеччини, що ті відправлять солдатів та військову техніку до місць базування НАТО в країнах Балтії, Польщі та Румунії. Американський президент Барак Обама озвучить ці вимоги під час мінісаміту, який відбудеться в понеділок, 25 квітня, в Ганновері. У ньому планують взяти участь німецький канцлер Ангела Меркель, прем'єр-міністри Великобританії Девід Кемерон та Італії Маттео Ренці, а також президент Франції Франсуа Олланд.

Німецький уряд, зазначає видання, тепер перебуває під тиском. До цього часу Берлін утримувався від таких планів, оскільки Бундесвер уже бере участь у формуванні нових сил швидкого реагування НАТО і зобов'язався це робити до 2020 року.

Після анексію Росією Криму в 2014 році деякі східноєвропейські країни побоюються подальшої російської експансії. Від початку конфлікту на Донбасі НАТО вже суттєво посилив свою присутність у Східній Європі. Крім того, США заявили про розміщення в регіоні танкової бригади.