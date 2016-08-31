Після 55 років відновилися пасажирські авіарейси між США і Кубою

Як передає Deutsche Welle, на борту 150-містного Airbus A320 із Форт-Лодердейла у Флориді вилетіли, зокрема, міністр транспорту США Ентоні Фокс, голова правління авіаліній JetBlue Airways Робін Хейс та спеціально відібрані серед кубинських американців п'ятеро членів екіпажу.

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Крім того, переліт здійснили представники преси, а також звичайні пасажири, які загалом зайняли близько половини салону. Держсекретар США Джон Керрі у Twitter назвав цей рейс "черговим кроком уперед".

У липні 2015 року США та Куба офіційно відновили дипломатичні відносини, у березні цього року президент США Барак Обама відвідав Кубу з офіційним візитом. Відвідини американським президентом острова були першими за останні 90 років.

Як повідомляв УНІАН раніше, з 31 серпня по 29 жовтня польоти JetBlue здійснюватимуться тричі на тиждень, а з 30 жовтня стануть щоденними. Також 1 вересня відкриє авіасполучення з Санта-Клара американська компанія Silver Airways. American Airlines перші польоти здійснить 7 вересня в провінції Ольгін і Сьєнфуегос, а потім - в Камагуей, Вілья-Клару і Матансас.