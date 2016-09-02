Путін про перегляд підсумків Другої світової: якщо дискутувати, то й щодо Львова та східних земель Німеччини

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg.

«Я Вам скажу без будь-яких жартів. Якщо комусь хочеться почати переглядати підсумки Другої світової війни, давайте спробуємо подискутувати на цю тему. Але тоді треба дискутувати не щодо Калінінграда, а в цілому щодо східних земель Німеччини, щодо Львова, який був частиною Польщі і т. д. Там є і Угорщина, є і Румунія. Якщо комусь хочеться розкрити цей ящик Пандори і почати з ним працювати, – будь ласка, вперед, починайте», - сказав Путін.

Коментуючи передачу Китаю острова Тарабаров у 2004 році, він заявив, що ця територія була спірною.

«Ми нічого не віддавали, це були території, які були спірними, і щодо яких ми вели переговори з Китайською Народною Республікою протягом 40 років – хочу це підкреслити, 40 років, – і, зрештою, знайшли компроміс. Частина території остаточно закріплена за Росією, частина території остаточно закріплена за Китайською Народною Республікою», - сказав Путін.

Він підкреслив, що це стало можливим виключно на тлі дуже високого рівня довіри, що склалася на той момент між Росією і Китаєм.

За його словами, якщо сторони досягнуть такого ж високого рівня довіри з Японією, то і тут можна буде знайти компроміси.

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«Але є принципова різниця між питанням, пов'язаним з японської історією, і, скажімо, з нашими переговорами з Китаєм. У чому вона полягає? Вона полягає в тому, що японське питання виникло як результат Другої світової війни і закріплене у міжнародних документах, пов'язаних з результатами Другої світової війни. А наші дискусії з китайськими друзями щодо прикордонних питань нічого спільного з Другою світовою війною і з якимись воєнними конфліктами не мають», - підкреслив Путін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.