Медведєв схвалив ідею провести конгрес російських співвітчизників в окупованому Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час Всесвітнього форуму «В єдності з Росією».

«Були пропозиції, зроблені прямо в залі. Говорили про можливість проведення конгресу в Криму. Я думаю, це добра ідея», - сказав Медведєв.

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При цьому він згадав про виклики, з якими зіткнулася Європа, зокрема, терористичною загрозою. «Ми маємо разом думати над тим, що відбуватиметься в нашому спільному домі. Наша країна у цьому сенсі дійсно має дуже серйозний досвід міжнаціонального розвитку. Будучи країною з великою кількістю конфесій, вона, тим не менш, зберегла міжнаціональний мир у найважчі періоди нашої історії», - сказав він.

Медведєв запропонував європейським країнам вчитися у Росії. «Я вважаю, що багато чому з цього, напевно, варто було б повчитися і ряду європейських країн, які зараз зіткнулися з великими проблемами. Ми ж будемо робити все для того, щоб Росія і надалі була міжнаціональних островом стабільності, для того щоб наша держава успішно розвивалося в XXI столітті», - сказав глава російського уряду.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізовувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.