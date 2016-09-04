У Гонконзі проходять вибори

Як зазначає російська служба BBC, суперництво обіцяє бути гострим.

Боротьбу ведуть три групи кандидатів: пропекінські лоялісти, що представляють значною мірою інтереси бізнесу, традиційні демократи і так звані локалісти, що також виступають за розширення громадянських прав і свобод, але з упором на посилення автономії аж до незалежності.

Законодавчі збори у складі 70 депутатів приймають місцеві закони і затверджують бюджет, але наділений великими повноваженнями головний міністр адміністрації міста обирається комітетом вибірників, які призначаються Пекіном в основному з представників місцевої ділової еліти.

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На думку спостерігачів, результат голосування багато в чому визначить, чи буде нинішній градоначальник Лян Чженьїн домагатися другого п'ятирічного строку в березні наступного року.

У вересні-жовтні 2014 року про-демократичний рух Occupy проводив масові акції з вимогою його відставки і прямих виборів глави виконавчої влади.

35 депутатів місцевих зборів обираються від 5 мажоритарних округів, 5 - за пропорційною системою, ще 30 осіб - від професійних груп.

Голосування почалося о 7:30 ранку за місцевим часом (23:30 3 вересня за Гринвічем) і триватиме 15 годин.

Гонконг, з 1842 року знаходився під британською юрисдикцією, після його передачі КНР в 1997 році отримав статус спеціального району в рамках принципу "Одна країна - дві системи".