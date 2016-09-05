У Франції протестувальники вимагають знести табір біженців "Джунглі" на березі Ла-Маншу

До демонстрації протесту, що вимагає закриття табору, приєдналися власники місцевих магазинів, працівники порту, а також профспілки, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Протестувальники сформували живий ланцюг через шосе, що веде до Євротоннелю і порту Кале, звідки відходять пороми в Британію.

Сотні демонстрантів з плакатами, що закликають закрити табір для біженців, зібралися на під'їздах до Євротоннелю і портового терміналу.

Табір, за словами учасників протесту, заважає нормальному життю міста.

Водії вантажівок заявляють про часті погрози з боку організованих банд і окремих мігрантів, що намагаються залізти в автофургони і нелегально пробратися в Британію.

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Фермери страждають від того, що частина врожаю виявляється знищеною через табір, що постійно збільшується в розмірах, де близько 7000 осіб з Судану, Сирії, Еритреї та інших неблагополучних країн живуть у жахливих умовах.

В лютому 2016 року французька влада зламала південну частину табору, намагаючись скоротити число проживаючих там біженців, однак його чисельність знову зросла, і тепер демонстранти вимагають закриття та північній його частині.

Багато французьких газет цитують президента Торговельної асоціації Кале, який сказав: "Ми не знімемо заслін з шосе до тих пір, поки влада не назве нам точну дату, коли північна частина "Джунглів" буде повністю знищена".