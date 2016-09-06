Amnesty International закликає звільнити російського блогера, що "полював на покемонів" у храмі

Правозахисники назвали це посяганням на право людини вільно висловлювати свої думки та закликали владу Росії негайно звільнити Соколовського, пише Радіо Свобода.

Раніше 5 вересня повідомили, що блогер Руслан Соколовський, якого звинувачують в образі почуттів віруючих і розпалюванні ненависті після «полювання» на покемонів у храмі, оскаржив свій арешт.

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3 вересня суд Єкатеринбурга заарештував Соколовського на два місяці після публікації ним у соціальних мережах відео, на якому він грає у Pokemon GO у міському «Храмі-на-Крові». У Слідчому комітеті Росії заявили, що переслідування Соколовського пов’язане не з «полюванням» на покемонів, а з образливим, як стверджується, змістом відеоролика.

Як повідомляв УНІАН, російський блогер Руслан Соколовський на своєму каналі в YouTube опублікував відео, де він ловить покемонів під час служби в одному з храмів Єкатеринбурга. Згодом відео набрало понад півмільйона переглядів, а його автор був заарештований на два місяці.