У Росії за ловлю покемонів у церкві заарештували блогера (відео)

Російський блогер Руслан Соколовський на своєму каналі в YouTube опублікував відео, де він ловить покемонів під час служби в одному з храмів Єкатеринбурга. Згодом відео набрало понад півмільйона переглядів, а його автор був заарештований на два місяці. Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

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Слідчі порушили кримінальну справу за статтями 148 "порушення права на свободу совісті та віросповідань" і 282 "розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності". 2 вересня блогера заарештували на два місяці і пред'явили йому звинувачення.

За словами члена Громадської палати Росії Олени Суторміної, новій Держдумі РФ слід чітко передбачити адміністративну відповідальність для ситуацій, подібних трапилася в Єкатеринбурзі. Вона також назвала двомісячний арешт занадто жорстким покаранням за ловлю виключно покемонів в храмі.

"Може бути, новому складу Думи треба буде продумати, щоб була чітко прописана якась адміністративна відповідальність за такі дії, наприклад, виправні трудові роботи. Оскільки наразі це не визначено, тому кожен суд може сам приймати рішення і міри покарання", — сказала Суторміна.

"Я взагалі все-таки вважаю, що це, напевно, занадто жорстке покарання. Може бути, його слід замінити якимись трудовими роботами. Тому що, на жаль, як мені здається, реальне ув'язнення не зможе зупинити таких людей, а, навпаки, є шанс, що воно дасть зворотний ефект. При цьому, безумовно, сьогодні треба вести більше роз'яснювальної роботи з молоддю, щоб запобігати подібні ситуації", — прокоментувала вона арешт блогера.

При цьому Сутормина заявила, що сформована ситуація – "одне з свідоцтв згубної гри", і нагадала, що "в храмах заздалегідь висять попередження, що не можна вмикати телефони, тим більше коли йде служба".

"Тобто це порушення почуттів віруючих, тому на об'єкти культурної спадщини, водночас церковні об'єкти, не можна допускати цю гру", — заявила вона.