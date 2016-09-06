На Корсиці батьки не пустили мусульманок в хіджабах у дитячий садок

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на місцеві ЗМІ.

Дорогу в дитячий садок в місті Боніфачо мусульманкам, діти яких відвідують дошкільний заклад, перегородили інші батьки. Трохи пізніше, щоб запобігти розвитку конфлікту, втрутилася місцева поліція.

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За словами батьків, які не пустили жінок у хіджабах в дитячий садок, вони обурені тим, що їх дітям не дозволяють носити натільні хрести, в той час як в дитячий сад безперешкодно приходять жінки в хіджабах.

Згідно із законами Франції, дітям і викладачам у школах заборонено носити релігійні символи і одяг, що демонструє їхню релігійну належність. Проте ця заборона не поширюється на батьків, які приходять в школу.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада французького міста Канни після терактів, що сталися в країні, заборонила відвідувати пляжі в традиційному закритому мусульманському купальнику-буркіні. На думку влади, пляжний одяг, що підкреслює релігійну приналежність, може викликати порушення громадського порядку у часи, коли Франція стала мішенню для атак терористів.

Пізніше, мери трьох французьких міст заявили, що за прикладом Канн введуть заборону на жіночий мусульманський пляжний костюм буркіні.

Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс підтримав заборону на буркіні.

Мусульмани і громадські організації, які борються з ісламофобією, виступили проти заборон, проте суд відмовився скасувати заборону на буркіні в Каннах.

Однак, згодом Державна рада Франції, що виконує функції вищого суду в адміністративних справах, скасував заборону на носіння буркіні, назвавши її серйозним і незаконним зазіханням на основні свободи, в тому числі на свободу пересування, свободу віросповідання та особисту свободу.