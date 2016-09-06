У США розслідують можливе російське втручання в президентські вибори - ЗМІ

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці і Конгресі, передає Дождь.

Як повідомляє газета, мета російської операції — посіяти недовіру до майбутніх виборів і до американських політичних інститутів.

Розслідування ведеться під керівництвом Джеймса Клеппера, директора Національної розвідки.

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За словами джерел газети, метою Кремля може бути не вплив на результат виборів, а спроби підготувати грунт для пропаганди проти американської політики просування демократії за кордоном, особливо в країнах колишнього Радянського Союзу.

Також розслідуються можливі випадки втручання у виборчий процес. ФБР попередило чиновників на рівні штатів і муніципалітетів про можливі кібератаки.

Один зі співрозмовників газети при цьому зазначив, що у органів розвідки немає явних доказів втручання Росії у вибори.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон, потенційне втручання Росії в процес виборів президента США являє собою серйозну загрозу, яку необхідно усунути швидко і надійно.