"Це викликає смуток": Президент Філіппін шкодує, що обізвав Обаму

Заяву від особи філіппінського президента у вівторок зачитав його представник, пише РБК з посиланням на Associated Press.

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У заяві Дутерте говориться, що його «грубий коментар» у відповідь на конкретні запитання репортера «викликає неспокій і смуток». «Ми шкодуємо, що він послужив випадом на адресу президента США», — заявив Дутерте.

Нагадаємо, Обама раніше скасував зустріч з президентом Дутерте після образи на свою адресу.