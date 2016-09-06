"Це викликає смуток": Президент Філіппін шкодує, що обізвав Обаму
08:53, 06 вересня 2016Світ
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Президент Філіппін Родріго Дутерте, який назвав лідера США Барака Обаму "сучим сином", висловив жаль про своє висловлювання.
REUTERS
Заяву від особи філіппінського президента у вівторок зачитав його представник, пише РБК з посиланням на Associated Press.
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У заяві Дутерте говориться, що його «грубий коментар» у відповідь на конкретні запитання репортера «викликає неспокій і смуток». «Ми шкодуємо, що він послужив випадом на адресу президента США», — заявив Дутерте.
Нагадаємо, Обама раніше скасував зустріч з президентом Дутерте після образи на свою адресу.
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