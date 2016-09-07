Біглий екс-прем'єр Сирії оприлюднив план "порятунку країни", режим Асада відкинув його

План під назвою "Перспектива для Сирії" був оприлюднений в Лондоні координатором комітету з переговорів Ріядом Хіджабом, який в 2012 році залишив пост прем'єр-міністра і втік із Сирії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

План пропонує оголосити перемир'я в Сирії строком на шість місяців, протягом яких будуть вестися переговори з президентом Башаром Асадом.

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Потім Асад повинен передати владу уряду національної єдності, який буде правити Сирією півтора роки і займеться організацією виборів і зміною конституції.

У відповідь заступник міністра закордонних справ Сирії Файсал Мекдад заявив Бі-бі-сі, що Асад ні в якому разі не піде зі свого поста.

"Ми заявляємо, що сирійський народ повинен сам вирішувати свою долю і своє майбутнє без стороннього втручання. Не висувайте умов, хто повинен керувати Сирією", - повторив він позицію Дамаска.

З початку громадянської війни в Сирії, яка забрала вже понад 250 тисяч життів, Башар Асад відкидає заклики піти з посади президента.

Експерти констатують, що недавні успіхи його армії тільки зміцнили рішучість Асада зберегти владу.