Остання партія речовин для хімзброї з Лівії прибула для знищення в Німеччину

Лівія знищила свої запаси хімічної зброї в 2014 році. Але те, що небезпечні матеріали для її виготовлення, як і раніше, є в цій країні, викликає занепокоєння міжнародного співтовариства, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Ці вихідні речовини не були використані для створення хімічної зброї і тепер уже ніколи не будуть", - йдеться в заяві Організації по забороні хімічної зброї.

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Представники цієї організації переконаються в тому, що всі складові матеріалів будуть знищені на спеціалізованому заводі в німецькому місті Мюнстер.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Лівії завершено операцію з вивезення речовин, які могли бути використані для виробництва хімічної зброї.

Корабель з Данії з останніми хімічними контейнерами в супроводі двох данських і британських військово-морських судів залишив лівійський порт Місрата 30 серпня.