Росія зібрала в Середземному морі кораблі з трьох флотів

Загін бойових кораблів (ЗБК) Північного флоту Росії на чолі з важким ракетним атомним крейсером "Петр Великий", а також сторожовий корабель (СКР) Балтійського флоту "Неустрашимый" і танкер Чорноморського флоту "Иван Бубнов" проведуть у Середземному морі спільні навчання, повідомили РІА “Новости” у в головному штабі ВМФ РФ.

"Загін кораблів Північного флоту після проходження Гібралтара зустрівся в Середземному морі з кораблями Балтійського і Чорноморського флотів Росії - сторожовим кораблем "Неустрашимый" і танкером "Иван Бубнов". Найближчим часом кораблі проведуть навчання із спільного маневрування", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, за весь час спільного перебування в Середземному морі кораблі Північного, Балтійського і Чорноморського флотів проводитимуть навчання. "Вертольоти здійснюватимуть посадки на палуби один одного, морська піхота відпрацьовуватиме епізоди висадки на палубу корабля для проведення обшукових дій", - сказав співрозмовник.

Раніше командир загону кораблів Північного флоту контр-адмірал Володимир Касатонов повідомив журналістам, що в Середземному морі сформований міжфлотський загін бойових кораблів. "У ньому беруть участь сили забезпечення Чорноморського флоту, бойовий корабель Балтійського флоту і кораблі Північного флоту Росії. Подія доволі знаменна, тому що довгі роки такого в Середземному морі не відбувалося", - сказав він.

У історії сучасного російського флоту така зустріч відбулася вперше.

Сторожовий корабель "Неустрашимый", як раніше повідомлялося, відряджений на прохання Сомалі патрулювати узбережжя цієї країни для боротьби з піратськими захопленнями суден.