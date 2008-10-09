МЗС Кенії спростував дані, що вантаж "Фаїни" прямував до Судану

Міністр закордонних справ Кенії Мозес ВЕТАНГУЛА спростував повідомлення засобів масової інформації про те, що військовий вантаж захопленого сомалійськими піратами судна «Фаїна» призначався для Південного Судану.

Він підтвердив, що зброя й військова техніка куплена Кенією, повідомляє NEWru із посиланням на AFP.

Також М.ВЕТАНГУЛА повідомив сьогодні, що ВМС Кенії приєднаються до "інших військових сил, що вже перебувають у морі" біля берегів Сомалі.

М.ВЕТАНГУЛА спростував заяви піратів про те, що домовленість про викуп буде укладено в середу, після чого судно й екіпаж буде звільнено. "Ми не вступаємо в переговори з міжнародними злочинцями, й ні про який викуп не може бути й мови", - заявив міністр.

За словами М.ВЕТАНГУЛИ, влада країни проводить консультації з представниками всіх морських сил, що перебувають у районі захоплення, в ході яких було вирішено скористатися резолюцією Ради безпеки ООН про використання військових кораблів для протидії піратам.

Тим часом на захопленому піратами судні закінчуються запаси їжі й палива, передає "Морський Бюлетень". Про це повідомив в.о. капітана (прізвище не вказується) по супутниковому телефону в розмові із судновласником, що відбулася у вівторок увечері.

"На даний час ситуація на судні відносно стабільна, але продовольство й дизпаливо, необхідне для роботи допоміжних двигунів і запуску головного двигуна, закінчується", - сказав він. Пірати, за його словами, загрожують, якщо їхні вимоги не будуть задоволені, викинути судно на мілководдя й розпочати вивантаження вантажу.

Як повідомив головний редактор інтернет-видання "Морський бюлетень - Совфрахт" Михайло ВОЙТЕНКО, з ним зв`язався судновласник і детально оцінив ситуацію як складну й заплутану. "Матеріально з українського боку ніхто нічого не втрачає, все застраховано або за все одержано гроші, - пояснив він. - Головна проблема й головний біль, це доля екіпажу. Вартість вантажу значно вища за вартість судна". "Пірати саме тому й вимагають такий високий викуп", - вважає М.ВОЙТЕНКО.

"За домовленістю з судновласником, я представлятиму його інтереси в спілкуванні із засобами масової інформації, тобто виконуватиму функції прес-секретаря, про що й ставлю до відома ЗМІ", - повідомив М.ВОЙТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого - 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки й боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Переговори з піратами про звільнення моряків «Фаїни» здійснюють Міністерство оборони Кенії та судновласники. Пірати, за останніми даними, знизили суму викупу з 20 до 8 млн. доларів. Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів зі складу 5-го флоту, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

7 жовтня радіостанція Бі-Бі-Сі повідомила, що має документи, які нібито підтверджують, що боєприпаси й танки на борту суховантажу "Фаїна", захопленого піратами біля берегів Сомалі, могли призначатися для Південного Судану. За даними радіостанції, копія вантажної декларації свідчить про те, що контракт на постачання техніків було укладено міністерством оборони Кенії від імені уряду Південного Судану. Кенійське оборонне відомство, відповідно до цього документу, є лише вантажоодержувачем.