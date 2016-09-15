Парламент Нідерландів зобов'яже громадян ставати після смерті донорами органів

З 150 депутатів парламенту за законопроект проголосували 75 осіб, проти - 74 людини, один депутат на засідання не з'явився, передає Громадське.

Ініціатори законопроекту, партія "Демократи-66", розраховують що нововведення допоможе отримати більше органів для трансплантації. За їх словами, в країні щорічно вмирає до 150 чоловік, які могли б вижити при своєчасній пересадці.

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У березні 2012 року подібний закон був прийнятий в Еквадорі та Уругваї. Всі жителі країни старші 18 років автоматично стали посмертними донорами органів.

В квітні 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині»

Законопроект передбачає, що кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду стати донором органів та анатомічних матеріалів після своєї смерті. Після дачі такого дозволу на особу оформлюється картка потенційного донора державного зразка.