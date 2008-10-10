Аварія пасажирського автобуса: загинули 20 школярів

Внаслідок лобового зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в Пакистані загинули 25 чоловік, передає ІТАР-ТАСС. За даними поліції, серед загиблих - 20 школярів. Ще 30 чоловік дістали поранення.

Інцидент стався поблизу міста Лодхран у центральній частині Пакистану. За свідченнями очевидців, автобус був переповнений. Деякі пасажири розмістилися на даху. На виїзді з міста сталося зіткнення із вантажівкою, що їхала назустріч.