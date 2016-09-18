"Ісламська держава" збила сирійський військовий літак - ЗМІ

Військовий літак сирійського уряду був збитий в Дейр ез-Зор.

Про це повідомляє РБК з посиланням з посиланням на військове джерело.

За його словами, це сталося під час бойового вильоту проти "Ісламської держави". Пілот літака, як зазначив співрозмовник агентства, загинув.

Інформація про збитий літак урядової армії Сирії опублікована, за даними Reuters, та агентством Amaq, яке передає інформацію від імені ІД.

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Як повідомляв УНІАН, 1 серпня в Сирії було збито російський військово-транспортний вертоліт Мі-8.

На борту вертольота знаходилися три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін в Сирії.