НАТО відправило до берегів Сомалі сім бойових кораблів

НАТО направило до побережжя Сомалі сім бойових кораблів, які, зокрема, займуться боротьбою з піратами.

Як повідомляє Газета.ру, про це заявив офіційний представник альянсу Джеймс АППАТУРАЙ.

«Сім кораблів з Другого військово-морського угруповання НАТО зараз проходять Суецький канал для виконання цілого ряду місій у Перській затоці», – сказав він.

Крім боротьби з піратами кораблі альянсу супроводжуватимуть судна, що перевозять гуманітарну допомогу ООН у Сомалі, проведуть спільні навчання здійснять ряд заходів у порти держав - партнерів НАТО.

За словами Д.АППАТУРАЯ, НАТО зараз «погоджує правила застосування зброї проти піратів» для цієї групи кораблів.