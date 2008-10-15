НАТО відправило до берегів Сомалі сім бойових кораблів
16:55, 15 жовтня 2008Світ
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Судна зараз проходять Суецький канал
НАТО направило до побережжя Сомалі сім бойових кораблів, які, зокрема, займуться боротьбою з піратами.
Як повідомляє Газета.ру, про це заявив офіційний представник альянсу Джеймс АППАТУРАЙ.
«Сім кораблів з Другого військово-морського угруповання НАТО зараз проходять Суецький канал для виконання цілого ряду місій у Перській затоці», – сказав він.
Крім боротьби з піратами кораблі альянсу супроводжуватимуть судна, що перевозять гуманітарну допомогу ООН у Сомалі, проведуть спільні навчання здійснять ряд заходів у порти держав - партнерів НАТО.
За словами Д.АППАТУРАЯ, НАТО зараз «погоджує правила застосування зброї проти піратів» для цієї групи кораблів.
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