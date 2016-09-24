ЮНІСЕФ: в Алеппо понад два мільйони людей залишилися без води

За даними організації, як мінімум одна водонапірна станція була пошкоджена, а бойові дії заважають її полагодити, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Крім того, була примусово відключена станція, яка качає воду в східні райони міста, контрольовані повстанцями.

В ЮНІСЕФ вважають, що це загрожує спалахом різних захворювань, оскільки люди стануть користуватися брудною водою з колодязів і інших джерел.

Раніше УНІАН повідомляв, що щонайменше 90 людей загинули в п'ятницю, 23 вересня, в ході масованих авіаударів по сирійському місті Алеппо.

За наявними даними, 30 загиблих - цивільні особи, серед них є діти. У ході авіанальотів сирійської авіації, підтримуваної російськими силами, завдано шкоди будівлям, де розміщувалися служби з надзвичайних ситуацій. Крім цього постраждали підземні сховища.