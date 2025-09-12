Ціни на помідори в Україні набирають обертів: скільки зараз коштує кілограм

Овоч дорожчає вже другий тиждень поспіль.

З початку тижня ціни в Україні на томати, вирощені в теплицях, подорожчали в середньому вже на 14%. Виробники продають цей товар по ціні 35-55 грн/кг в залежності від якості та обсягів партій.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Тендендія здорожчання тепличних томатів зберігається вже другий тиждень поспіль. Найбільше на зростання цін впливає зниження пропозиції, викликане скороченням врожаю овочів на українських тепличних комбінатах.

Відео дня

При цьому пропозиція і грунтових помідорів значно поменшало через сезонний фактор. Тож на тлі стабільного попиту з боку роздрібних мереж та оптових компаній зростають і ціни на тепличні помідори.

Попри тривале здорожчання, тепличний томат все ще коштує в середньому на 30% дешевше, ніж це було рік тому, у вересні 2024.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Томати у Varus можна придбати за 69,9 грн/кг.

Novus продає цей товар по 60,99 грн.

Кілограм тепличних томатів в АТБ відпускають по 67,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, за вихідні ціна на українські тепличні помідори змінилась ще радикальніше: вони здорожчали в середньому на 23%, до 30-50 грн/кг.

А от зовсім нетипово для осіннього сезону почали поводити себе ціни на тепличні огірки. Даний товар, на відміну від тепличних томатів, почав дешевшати. Його продавали по 20-40 грн/кг.

Вас також можуть зацікавити новини: