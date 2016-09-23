Bellingcat ідентифікував бомбу, яку скинули на гумконвой в Сирії (фото)

Добровольці сирійської цивільної оборони, які базувалися поблизу від місця атаки на гуманітарний конвой ООН і Червоного Півмісяця біля Алеппо, витягли і сфотографували два фрагменти уламків скинутої бомби. Ці знімки отримала команда Bellingcat.

Читайте також"Ісламська держава" застосувала отруйний газ проти військових США біля Мосула - Пентагон

На фото видно розташування уламків, у тому числі місце, де, ймовірно, авіабомба пробила дах будівлі.

"Цей знімок дозволяє однозначно ідентифікувати фрагмент боєприпасу. Це — хвостова частина осколково-фугасної авіабомби ОФАБ-250-270", - зазначають автори розслідування.

Вони пояснили, що ОФАБ-250-270 — це некеровані бомби радянського/російського виробництва. Раніше було широко задокументовано використання бомб цього типу як сирійською, так і російською авіацією в ході авіаударів в Сирії. Ці бомби не використовуються авіацією НАТО, зокрема безпілотниками типу Predator.

"Питання тепер лише в тому, хто скинув її на гуманітарну колону Сирійського Червоного Півмісяця: російський або сирійський літак?" - підсумували автори розслідування.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного Півмісяця потрапив під авіаудару в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.