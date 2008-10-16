Американці назвали переможця останніх перед виборами дебатів

У США відбулися останні перед виборами дебати.

На думку експертів, вони стали кращими за цю президентську кампанію.

Кандидат у президенти США демократ Барак ОБАМА втретє виграв передвиборчі теледебати у свого конкурента республіканця Джона МАККЕЙНА, показали опитування громадської думки, проведені на замовлення телекомпанії CNN.

Дослідження CNN засвідчило, що 58% американців, які стежили за дебатами по телевізору, присудили перемогу Б.ОБАМІ. Дж.МАККЕЙНА назвали переможцем лише 31% американців.

Отже, Б.ОБАМА виграв треті дебати підряд.

Разом з тим, експерти відзначають, що розрив не такий великий, оскільки чисельність демократів, які дивилися дебати, перевищує кількість республіканців.