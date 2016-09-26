Засідання РБ ООН по Сирії: США, Європа й Україна засуджують дії Росії

Свої репліки від підкріпив даними спостерігачів про щонайменше 23 убитих упродовж 25 вересня в ході авіаударів урядових сил по східних районах Алеппо, контрольованих опозиційними силами, повідомляє Радіо Свобода.

"Замість просування миру, Росія і Асад ведуть війну", - сказала тим часом постійний представник США в ООН Саманта Пауер. Пізніше у Twitter вона додала, що те, "що Росія чинить у Алеппо, не є боротьбою з тероризмом, а є варварством".

Читайте такожГолова МЗС Британії звинуватив Росію в затягуванні громадянської війни в Сирії

Посол Великої Британії в ООН Метью Рікрофт, у свою чергу, зазначив, що своїми діями Росія продовжила конфлікт в Сирії, і таким чином "продовжила страждання" людей.

"Чи Росія думає, що може викликати довіру, і з боку своїх партнерів зокрема, шляхом проведення переговорів про припинення бойових дій з одного боку, і підтримки режиму, який бомбить Алеппо, з іншого?", - сказав посол Франції в ООН Франсуа Делатр.

Водночас постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін, коментуючи загострення в Сирії, заявив, що "встановлення миру – майже неможливе завдання в нинішній час". За його словами, припинення вогню "саботують", опозиційні групи, підтримувані Вашингтоном.

Читайте такожГолова МЗС Франції застеріг Росію та Іран від співучасті у злочинах режиму Асада

"В країні орудують сотні озброєних угруповань, а її (Сирії – ред.) територію бомблять всі, кому не ліньки", – сказав Чуркін.

Водночас керівник представництва України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко у своєму Twitter вказав на аналогію нинішньої поведінки Кремля у Сирії тій, що була застосована Москвою у 90-х роках в Чечні.

"Сирійська і російська армія цілеспрямовано зрівнює з лицем землі Алеппо так само, як це робилося в Грозному, у Чечні в 1994-95 роках", - зазначив Єльченко. Він додав, що атаки Дамаска і Москви на Алеппо є "кричущим порушенням" засадничих норм ООН.

Постійний представник Сирії в ООН Башар аль-Джафарі сказав, що Дамаск "не відмовиться ані від п’яді своєї території".