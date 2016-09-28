ФБР розслідує спроби злому мобільних телефонів членів Демократичної партії США - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, які володіють інформацією про атаку і знайомі з розслідуванням, передає РБК.

Співрозмовники агентства вважають, що до атак можуть бути причетні хакери, підтримувані російським урядом. Вони повідомили, що можливою метою атаки був зрив президентських виборів в США 8 листопада.

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Співробітники ФБР звернулися до кількох членів Демократичної партії, чиї телефони могли бути зламані, для обговорення цього питання. Вони також попросили здати телефони, щоб слідчі змогли вивчити їх. Поки невідомо, скільки людей могли постраждати, і були метою хакерів члени Конгресу.

Агентство з посиланням на одного зі співрозмовників зазначає, що, якщо атака була успішною, хакери могли одержати широкий спектр даних: номери мобільних телефонів, інформацію про дзвінки, текстові повідомлення, електронні листи, фотографії та ін.

Джерело Reuters також розповіло, що слідчі перевіряють, чи могли хакери використовувати вкрадені дані з серверів Демпартії або з особистої переписки, щоб отримати доступ до мобільних телефонів.

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Представники ФБР поки не коментують ці повідомлення. У штабі кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявили, що вони не були поінформовані про можливий злом мобільних телефонів. Національний комітет Демократичної партії не відповів на запит агентства.

Це не перший випадок, коли спецслужби США вважають, що російські хакери могли бути причетні до злому серверів і порталів Демократичної партії. Скандал навколо ситуації з атаками на Демократів розгорівся влітку цього року.