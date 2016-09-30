Скандальний президент Філіппін порівняв себе з Гітлером

Він заявив, що деякі критики зображують його "кузеном Гітлера", передає Reuters.

Зазначивши, що Гітлер убив мільйони євреїв, Дутерте сказав: "На Філіппінах є три мільйони наркоманів. Я був би щасливий вбити їх".

"Якщо у Німеччині був Гітлер, у Філіппін є...", - після цих слів президент Філіппін зробив паузу і вказав на себе.

Читайте також"Без суду і слідства": президент Філіппін міг інструктувати кілерів для відстрілу наркозлочинцівЯк повідомляв УНІАН, президент Філіппін Родріго Дутерте, який раніше образив Барака Обаму, нецензурно висловився на адресу Європейського союзу, що вимагає боротися з наркоторгівлею відповідно до міжнародних зобов'язань.

"Я прочитав осуд Європейського союзу. Я їм кажу: "F**k you", - заявив Дутерте філіппінською та англійською мовами, показавши непристойний жест.