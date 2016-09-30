"Замітав сліди": китаєць зізнався у вбивстві батьків і 17 сусідів

У китайській провінції Юньнань її 27-річний житель Ян Циньпей зізнався у вбивстві своїх батьків і ще 17 інших жителів рідного села Єма. Про це пише Російська служба ВВС.

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Хлопця почали розшукувати після того, як у селі були виявлені тіла його жертв. Циньпей був затриманий у четвер в столиці провінції Куньміні в 200 км від місця злочину.

За словами представників поліції, він розповів подробиці злочину.

Молодий чоловік працював у Куньміні і зрідка приїжджав у рідне село. Востаннє він приїхав туди в середу і залишився в гостях у батьків.

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Увечері Циньпэй попросив у них грошей. Розгорілася сварка. В ході з'ясування стосунків чоловік убив батька і матір. Яким саме способом - не повідомляється.

"Вбивши батьків, він захвилювався, що злочин можуть виявити, і скоїв убивство ще 17 осіб", - цитує Сіньхуа заяву поліції.

Видання також зазначає, що серед жертв Циньпея - четверо неповнолітніх, вік убитих варіюється від 3 до 72 років.