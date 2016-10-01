У США подано перший позов до Саудівської Аравії за теракти 11 вересня

Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

У своїй позовній заяві вона вказала, що «королівство підтримувало «Аль-Каїду» та її ватажка, Осаму бен Ладена».

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Позов був поданий у п'ятницю у Вашингтоні, в процесі бере участь також донька ДеСімон, оскільки на момент скоєння терактів позивачка була вагітна.

ДеСімон зажадала компенсацію за вбивство чоловіка, а також за умисне доведення її до емоційного розладу. Сума необхідної компенсації не вказується.

За інформацією агентства, батько дитини Патрік Данн загинув під час атаки на будівлю Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, Палата представників США проголосувала за подолання вето, яке президент Барак Обама застосував до закону, що дозволяє родичам загиблих при терактах 11 вересня 2001 року подати позови до влади Саудівської Аравії. За кілька годин до цього за скасування президентського вето проголосував Сенат. Ініціативу підтримали 97 осіб. Проти висловився лише лідер демократів у Сенаті Гаррі Рід.

Президент США Барак Обама назвав помилкою рішення Конгресу переглянути вето, яке він застосував до даного законопроекту. «Але проблема в тому, що, якщо ми знищимо поняття судового імунітету держав, то щодо наших військовослужбовців по всьому світу теж можуть початися дії у відповідь», — пояснив свою позицію президент.