У Британії пояснили, чому Росії загрожує доля країни-ізгоя

Про це заявив глава МЗС Британії Борис Джонсон, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Independent.

За словами Джонсона, у його відомства є докази того, що атаки, здійснені російськими літаками у Сирії, безсумнівно, є військовим злочином.

"Вони кидають одну бомбу, а потім чекають гуманітарних працівників, які прибувають, щоб витягнути мирних жителів з-під уламків, а потім через п'ять хвилин вони кидають ще одну бомбу" - сказав міністр.

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"У нас є докази. У нас є всі підстави вважати, що саме росіяни робили це. Ми намагаємося повною мірою це документувати, тому що на мій погляд, такі дії є, безсумнівно, військовим злочином" - додав він.

Росія весь час заперечує напади на цивільних у Сирії, постійно повторюючи, що її ціллю є лише "терористи".

За його словами, Британія і США шукають різні методи для посилення тиску на Москву.

"Ставлення світу до Росії погіршується і я думаю, багато хто вважає, що РФ ризикує стати країною-парією" - сказав Джонсон.

"Врешті-решт, якщо стратегією Володимира Путіна є велич і слава Росії, то він ризикує перетворити все на попіл" - додав він.

Раніше представник Держдепу заявив, що США не відкидають нових санкцій проти РФ у разі невдачі дипломатії щодо Сирії.