ФБР зосередилося на терористах і прогавило фінансову кризу

Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) відчуває брак агентів і коштів, необхідних для розслідування причин фінансової кризи, пише газета The New York Times з посиланням на нинішніх і колишніх співробітників бюро.

Брак кадрів для проведення фінансових розслідувань ФБР має через те, що після терактів 11 вересня 2001 року більшість агентів були переспрямовані на антитерористичні й кримінальні розслідування. Загалом у цій сфері нині зайнято більше 1800 агентів. Це близько третини всього штату бюро.

За даними ФБР, її співробітники ще 2004 року попереджали адміністрацію Джорджа Буша про можливі труднощі на ринку іпотечного кредитування. При цьому запитували додаткові кошти на ретельніше розслідування. Але уряд потрібних грошей не виділив і не схвалив прийняття нових співробітників і перепризначення старих на боротьбу з фінансовими злочинами.

Пізніше велика частина грошей стала витрачатися на забезпечення національної безпеки на шкоду кримінальним і фінансовим розслідуванням. За даними Міністерства юстиції США, кількість справ щодо нелегальної торгівлі наркотиками і інших злочинів з 2000 по 2007 роки скоротилося на 26 відсотків. При цьому у ділянці фінансових злочинів за той же період число справ, що їх ФБР передало до суду, знизилося майже на 50 відсотків.

Розслідування причин американської іпотечної кризи, яка в середині 2008 року переросла на глобальну фінансову, ФБР почало в січні цього року. Під пильною увагою агентів виявилися банки UBS, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bear Stearns і ще 10 фінансових організацій. На середину червня 2008 року в рамках розслідування були пред`явлені звинувачення 406 американцям.

Іпотечна криза почалася в США у середині 2007 року. Її причиною стала завелика кількість кредитів, виданих банками ненадійним позичальникам. Масові неповернення кредитів призвели до списання банками і інвестиційними компаніями всього світу активів на суму більш ніж 600 мільярдів доларів.

Лента.ру