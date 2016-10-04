Папа Римський відвідав зруйноване землетрусом італійське місто Аматріче (фоторепортаж)

Понтифік поспілкувався з місцевими мешканцями та владою, а також зустрівся з пожежниками, які допомагали місту після катастрофи.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,0 був зареєстрований в районі італійського міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія. Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.

В результаті цього землетрусу був нанесений серйозний збиток місту Аматріче. Загинули більше 200 осіб, 75% будівель міста були зруйновані, а решта виявилися непридатні для проживання.