Папа Римський відвідав зруйноване землетрусом італійське місто Аматріче (фоторепортаж)
15:22, 04 жовтня 2016Світ
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Папа Римський Франциск 4 жовтня відвідав італійське місто Аматріче, постраждале наприкінці серпня від потужного землетрусу.
Папа Римський відвідує Аматріче / Фото REUTERS
Понтифік поспілкувався з місцевими мешканцями та владою, а також зустрівся з пожежниками, які допомагали місту після катастрофи.
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Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня підземний поштовх магнітудою 6,0 був зареєстрований в районі італійського міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія. Через годину після першого поштовху стався повторний землетрус магнітудою 5,5 балів.
В результаті цього землетрусу був нанесений серйозний збиток місту Аматріче. Загинули більше 200 осіб, 75% будівель міста були зруйновані, а решта виявилися непридатні для проживання.
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