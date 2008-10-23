Знайшли вбитим начальника абхазької розвідки

Начальник розвідувального відділу Міноборони Абхазії Едуард Емін-заде убитий в Гальскому районі республіки, повідомило РІА “Новости” джерело в абхазькій Службі державної безпеки.

За його словами, тіло Емін-заде з кульовим пораненням в голову виявили вранці в будинку жителя районного центру Гал. Тіло господаря будинку Ельдара Шамугія знайшли біля річки Інгур в 500 метрах від КПП "Інгур".

На місці події працює слідча бригада.

Президент Абхазії Сергій Багапш провів екстрену нараду з керівниками силових структур у зв`язку з гучним вбивством.

Попередній замах на Емін-заде був здійснений 20 червня цього року, тоді він очолював відділ контррозвідки Служби держбезпеки, зазначає видання. Невідомі в масках обстріляли машину Емін-заде , внаслідок чого він і його водій були важко поранені.