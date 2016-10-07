В Афганістані війська вибили талібів з південних околиць Кундуза
01:51, 07 жовтня 2016Світ
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В Афганістані урядові війська вибили бойовиків ісламістського руху «Талібан» із південних околиць міста Кундуз на півночі країни, повідомив начальник поліції провінції Кундуз генерал Касім Джунґалбаг.
REUTERS
Це місцевість, що поруч зі стратегічно важливим для постачання урядових сил аеропортом, пише Радіо Свобода.
Але на східних і західних околицях міста бої тривали далі, заявив голова ради провінції Кундуз Могаммад Юсуф Аюбі.
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Речник військових США в Афганістані бригадний генерал Чарльз Клівланд додав, що афганські спецпризначенці зачищають, за його словами, окремі осередки спротиву талібів у місті.
Афганські посадовці також повідомили, що багато мешканців міста продовжували виїжджати з нього і в четвер, щоб урятуватися від боїв.
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