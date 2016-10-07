В Афганістані війська вибили талібів з південних околиць Кундуза

Це місцевість, що поруч зі стратегічно важливим для постачання урядових сил аеропортом, пише Радіо Свобода.

Але на східних і західних околицях міста бої тривали далі, заявив голова ради провінції Кундуз Могаммад Юсуф Аюбі.

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Речник військових США в Афганістані бригадний генерал Чарльз Клівланд додав, що афганські спецпризначенці зачищають, за його словами, окремі осередки спротиву талібів у місті.

Афганські посадовці також повідомили, що багато мешканців міста продовжували виїжджати з нього і в четвер, щоб урятуватися від боїв.