У США затримали двох росіян за звинуваченням у незаконному експорті технологій

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство юстиції США, передає РБК.

Баришев, натуралізований громадянин США, який проживає в Нью-Йорку, був заарештований за незаконний експорт високотехнологічної продукції, експорт якої контролюється урядом США. Карпенко і Крутилін були заарештовані за звинуваченням у змові з ним.

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На думку уряду США, обвинувачені вступили в змову, щоб отримати мікроелектронну продукцію від виробників в США і експортувати її в Росію, таким чином, ухилившись від державного контролю за експортом високотехнологічної продукції. Міністерство юстиції США заявило, що мікроелектроніка, яка відправлялася в Росію, використовується в різних військових системах, включаючи радари і системи наведення ракет, пише Reuters.

Баришев зареєстрував дві компанії в Нью-Йорку, які закуповували і експортували контрольовані урядом США технології, приховуючи їх кінцевий пункт поставок. Якщо заарештованих визнають винними, їм загрожує штраф $1 млн і до 25 років в'язниці.