Пірати обіцяють ділитися з моряками їжею

Сомалійські пірати Сомалі обіцяють поділитися з екіпажем захопленого судна "Фаїна" продовольством. Про це повідомило Ассошіейтед Прес.

Раніше на цьому тижні пірати заявили, що на "Фаїне" закінчилася провізія і вода. Інформацію підтвердив і представник судновласника, керівник компанії "Томекс" Віктор Муренко. За його словами, неділю тому на судні закінчилися їжа і вода. Якийсь час пірати годували моряків, доставляючи провіант з берега, але, починаючи з 21 жовтня, припинили це робити.

Утім, представник піратів заявив, що зловмисники нагодують екіпаж "Фаїни".

"Ми, сомалійці, не їмо на очах у голодної людини. Ми поділимося нашою їжею з ними", - заявив він. Проте одразу додав, що пірати не відмовляються від своїх погроз і обіцянок до кінця захищатися в разі нападу: "Важливим є те, що якщо помремо ми, вони (заручники) помруть також".