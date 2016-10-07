У Путіна пояснили плани Росії повернути військові бази на Кубу і до В'єтнаму
У зв'язку з останніми змінами в міжнародній обстановці та режимі міжнародної безпеки, держави змушені, у відповідності зі своїми національними інтересами, вживати необхідні заходи, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливе розміщення російських військових баз на Кубі і у В'єтнамі.
"Міжнародна обстановка — вона не статична, вона досить рухлива. Ви бачите, що останні два роки внесли взагалі в міжнародні справи і режим міжнародної безпеки суттєві корективи, тому, природно, всі країни, у відповідності зі своїми національними інтересами, оцінюють ці зміни і роблять певні заходи в тому руслі, яке вважають за потрібне", — наводить слова Пєскова РИА Новости.
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При цьому він переадресував саме питання про присутність російських військових на Кубі і у В'єтнамі до міністерства оборони. "Конкретно, наочно, що стосується цих баз, вам все-таки краще запитати міноборони", — підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони Росії займається опрацюванням можливості повернення військових баз на Кубу і до В'єтнаму.