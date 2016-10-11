Росія відкликала з Білорусі свої винищувачі Су-27СМ - Bellingcat

Про це свідчать дані супутникових знімків, повідомляється на сайті Bellingcat.

Російські винищувачі стояли в укриттях на пероні авіабази з грудня 2013 року. При цьому вони перебували в стані постійної бойової готовності.

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Супутникові знімки, зроблені з травня по вересень цього року, показали, що літаки не повернулися на колишнє місце. Експерти Bellingcat перевірили інші діючі та запасні аеродроми, але не виявили там цих винищувачів. Розслідувачі зробили висновок, що їх не перекинули на іншу базу в межах Білорусі.

"Ніякої інформації про відкликання винищувачів в офіційних джерелах не з'являлося, але судячи з того, що вони покинули аеродром, президенту Олександру Лукашенку, ймовірно, вдається протистояти ідеї про розміщення російської авіабази в Білорусі", - йдеться в повідомленні Bellingcat.