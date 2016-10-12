Рада Федерації РФ підтримала безстрокове розміщення російської авіабази в Сирії (відео)

"За" проголосували 158 сенаторів, один утримався, повідомляє ТАСС.

Документ був підписаний 26 серпня 2015 року в Дамаску, а майже рік тому - 9 серпня 2016 року - внесений президентом РФ на розгляд Думи.

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Угодою передбачається, що російська авіаційна група розміщується на території країни на прохання сирійської сторони і дислокується на аеродромі Хмеймім в провінції Латакія безстроково і на безоплатній основі.

Як повідомляв УНІАН, Держдума РФ ратифікувала угоду 7 жовтня.

Згідно з документом, застосування повітряного угруповання РФ здійснюється згідно з рішенням її командира за погодженням з представниками сирійської влади.

Склад авіагрупи визначається російською стороною. Угода також гарантує імунітет особовому складу повітряного угруповання РФ, включаючи членів сім'ї, за аналогією з представниками дипкорпусу, а також недоторканність майна, архівів і звільнення транспорту від затримання та огляду.

"Угода укладається на безстроковий період і тимчасово застосовується з дати її підписання", - йдеться в пояснювальній записці.

Як відомо, Росія 30 вересня 2015 року почала операцію в Сирії. При цьому для розміщення авіації ВКС РФ використовується аеродром Хмеймім.