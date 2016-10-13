У Twitter голови штабу Клінтон з'явився заклик голосувати за Трампа

Цього разу, був зламаний акаунт Джона Подести в Twitter.

Як пише The Hill, ввечері 12 жовтня у нього на сторінці з'явилося повідомлення «Я змінив кампанію, голосуйте за Трампа». Незабаром воно було видалене.

Читайте такожГоловний омбудсмен ООН: Трамп представляє міжнародну загрозу

Раніше хакери зламали електронну пошту Подести. Ресурс WikiLeaks оприлюднив тисячі листів з його поштової скриньки. Серед них були і секретні виступи Клінтон перед бізнесменами з Wall Street.

У штабі Хілларі Клінтон відмовилися визнавати зв'язок з цими матеріалами і стверджують, що WikiLeaks діє в інтересах російського уряду.

Як повідомляв УНІАН раніше, розвідувальне співтовариство США звинуватило російський уряд у зв'язку з недавніми зламами пошти американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні вибори у США.

Зокрема, йдеться про безпосередню причетність уряду Росії до зламу електронної переписки американських громадян і організацій, включаючи політичні організації.

Президент США Барак Обама розглядає кілька варіантів відповіді на хакерські атаки з боку Росії, яким піддалися багато організацій політичних партій США.