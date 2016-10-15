Переговори щодо Сирії завершилися без конкретних результатів

Перемовини тривали 4,5 години, передає DW.

Їм передувала 40-хвилинна розмова державного секретаря США Джона Керрі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Також Керрі приватно зустрівся із саудівським главою МЗС Аделем аль-Джубейром.

"Ми працюємо дуже напружено", - сказав Керрі журналістам за присутності восьми інших дипломатів.

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Керрі охарактеризував ці переговори як "дуже виважену дискусію" після довгої паузи. "Були деякі складні моменти, коли було очевидне напруження, але всі були конструктивними", - сказав Керрі про зустріч, на якій були присутні представники давніх опонентів на Близькому Сході - Тегерана та Ріяда.

У свою чергу Лавров повідомив, що учасники багатосторонніх переговорів щодо Сирії в Лозанні домовилися продовжити контакти найближчим часом.

Раніше держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повернулися до переговорів щодо Сирії в суботу, через три тижні після провалу їхнього детально розробленої угоди про припинення вогню, яку багато хто бачив, як останню надію на мир в цьому році.