Сирійські повстанці відбили в ІД місто "останньої битви джихаду"

Бійці Вільної Сирійської армії (FSA) взяли під контроль міста Дабік і Соран на півночі країни, які тривалий час були під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава", повідомляє Европейская правда з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

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"Сирійські опозиційні сили за підтримки турецьких військових почали наступ на Дабік ще 3 жовтня. У військових був план захопити місто протягом 48 годин, але бойовики "Ісламської держави" замінували околиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що містечко Дабік має символічне значення для ІДІЛ, оскільки в апокаліптичному пророцтві ісламістів саме там має відбутися фінальна битва між мусульманами і "невірними", що призведе до кінця світу.

Сили безпеки заявили, що найважча частина операції "Щит Євфрату", яку спільно проводять Туреччина і ї союзники із числа сирійських повстанців, була завершена, і кампанія проти ІДІЛ буде продовжуватися.