Штайнмайєр: нові санкції проти Росії не врятують жителів Алеппо
Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр не бачить сенсу вводити нові санкції щодо Росії у зв'язку з бомбардуваннями сирійського Алеппо так, як вважає, що на даний момент необхідно забезпечити цивільне населення обложеного міста гуманітарною допомогою.
Про це Штайнмайєр сказав на відкритті зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, передає StZ.
"Його (Штайнмайєра) зусилля були спрямовані радше на переговори про припинення вогню, щоб забезпечити населення в Алеппо поставками. У ній він бачить в даний час найбільші можливості для поліпшення гуманітарної ситуації, ніж бойову готовність міста", - йдеться в повідомленні.
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Раніше Reuters повідомив, що Великобританія, Франція і Німеччина мають намір переконати Європейський Союз у необхідності засудити руйнівну повітряну кампанію Росії в Сирії і підготувати грунт для введення нових санкцій проти режиму президента Асада і його союзників.