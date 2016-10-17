Штайнмайєр: нові санкції проти Росії не врятують жителів Алеппо

Про це Штайнмайєр сказав на відкритті зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, передає StZ.

"Його (Штайнмайєра) зусилля були спрямовані радше на переговори про припинення вогню, щоб забезпечити населення в Алеппо поставками. У ній він бачить в даний час найбільші можливості для поліпшення гуманітарної ситуації, ніж бойову готовність міста", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Reuters повідомив, що Великобританія, Франція і Німеччина мають намір переконати Європейський Союз у необхідності засудити руйнівну повітряну кампанію Росії в Сирії і підготувати грунт для введення нових санкцій проти режиму президента Асада і його союзників.