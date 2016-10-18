Трамп розповів, чому Путін "терпіти не може" Обаму і Клінтон
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що демократи "ображають" президента РФ Володимира Путіна.
Відповідаючи на питання радіоведучого Майкла Севаджа, як би він запобіг війні з Росією, Трамп заявив, що проблема полягає в тому, що американські лідери занадто часто ображають Путіна, передає Російська служба Бі-бі-сі.
"Не дивно, що він терпіти не може ні Обаму, ні Хілларі Клінтон", - цитує мільярдера Poltico.
Трамп висловив бажання в разі своєї перемоги зустрітися з президентом Путіним ще до інавгурації.
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"Я міг би представити свою зустріч з Путіним до початку моєї роботи адміністрації, - сказав він. - Я думаю, це було б чудово".
Раніше Трамп заявив, що "було б чудово" налагодити відносини з Росією і разом боротися проти "Ісламської держави".
Хілларі Клінтон раніше говорила, що неуцтво мільярдера з приводу Путіна небезпечно. "Це більше ніж просто безвідповідальна балаканина", - зазначала вона.
Опоненти та ЗМІ також заявляють про бізнес-інтереси республіканців в Росії.