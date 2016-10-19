В Австрії товарні вагони "раптово" прокотилися 10 кілометрів і врізалися в електричку з пасажирами (фото)
16:08, 19 жовтня 2016Світ
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У місті Визельбург (Австрія) сталося зіткнення приміського потягу з товарними вагонами.
В результаті аварії поранення отримали 16 осіб / Фото: Einsatzdoku - Steyrer
Про це повідомляє Kurier.
Інцидент стався після того, як два товарні вагони раптово почали рух. Вони прокотилися так від 10 до 12 кілометрів, після чого зіткнулися з електричкою, яка стояла на станції.
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В результаті аварії поранення отримали 16 людей, стан двох жінок - тяжкий.
Поки невідомо, чому товарні вагони були незакріплені. На місці аварії працюють 40 рятувальників.
Фото: Einsatzdoku - Steyrer
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