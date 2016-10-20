Співробітник "зразкової" гвардії Путіна зізнався у вбивстві товариша по службі

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Я усвідомлюю, що зробив, мені тепер з цим жити. Хочу допомагати родичам потерпілого і прошу не брати мене під варту», - заявив він.

Відзначається, що в даний час суд розглядає прохання слідства про взяття затриманого під варту.

Раніше керівництво Росгвардії приступило до перевірки за фактом вбивства з необережності під час здачі зміни одного зі своїх співробітників його колегою.

Читайте такожСиловики нині в попиті: ще один екс-охоронець Путіна злетів кар'єрними сходами

Нагадаємо, Нацгвардія РФ, створена за ініціативою Путіна минулої весни, вже має широкі повноваження. Згідно законопроекту, який Путін 5 квітня вніс до Держдуми, співробітники військ Національної гвардії можуть застосовувати вогнепальну зброю, блокувати територію для припинення масових заворушень, застосовувати фізичну силу і спецзасоби для розгону демонстрацій. Крім того, військовослужбовці Росгвардії зможуть перевіряти документи, складати протоколи про адміністративні правопорушення і затримувати громадян на строк до трьох годин.

При проведенні контртерористичних операцій нове силове відомство може вилучати і використовувати автомобілі і затримувати громадян, які порушили комендантську годину. Після другого читання законопроекту про формування військ Національної гвардії (Росгвардії) Державна дума розширила список повноважень сформованої служби. Військовослужбовцям дозволили використовувати зброю у натовпі. Крім цього, депутати дозволили гвардійцям придушувати бунти і заворушення в колоніях.