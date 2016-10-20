Співробітник "зразкової" гвардії Путіна зізнався у вбивстві товариша по службі
Співробітник Росгвардії з міжрайонного відділу позавідомчої охорони в Москві Сергій Ручкін, який був затриманий за підозрою у вбивстві товариша по службі, визнав свою провину і розкаявся в скоєному в залі Перовського суду РФ.
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Я усвідомлюю, що зробив, мені тепер з цим жити. Хочу допомагати родичам потерпілого і прошу не брати мене під варту», - заявив він.
Відзначається, що в даний час суд розглядає прохання слідства про взяття затриманого під варту.
Раніше керівництво Росгвардії приступило до перевірки за фактом вбивства з необережності під час здачі зміни одного зі своїх співробітників його колегою.
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Нагадаємо, Нацгвардія РФ, створена за ініціативою Путіна минулої весни, вже має широкі повноваження. Згідно законопроекту, який Путін 5 квітня вніс до Держдуми, співробітники військ Національної гвардії можуть застосовувати вогнепальну зброю, блокувати територію для припинення масових заворушень, застосовувати фізичну силу і спецзасоби для розгону демонстрацій. Крім того, військовослужбовці Росгвардії зможуть перевіряти документи, складати протоколи про адміністративні правопорушення і затримувати громадян на строк до трьох годин.